Inter, chiesto Chalobah al Chelsea: intanto la Lazio apre al prestito di Acerbi (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Inter sta pensando ancora al difensore per consegnare il sostituto di Ranocchia a Inzaghi: chiesto Chalobah e nuove aperture per Acerbi L'Inter sta continuando ad aspettare l'opportunità giusta per completare il reparto difensivo dopo l'addio di Ranocchia. Le idee dei nerazzurri sono diverse e nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l'ipotesi Chalobah. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea non sarebbero propensi ad accettare la proposta di prestito dei nerazzurri. intanto la Lazio apre a questa possibilità per Acerbi, che resta un nome su cui mettere le attenzioni per i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

