“Inginocchiatevi, vi sparo”. Si dimette il capo di gabinetto di Gualtieri (Di venerdì 19 agosto 2022) Una bufera si abbatte sul capo di gabinetto di Roberto Gualtieri a Roma. Un video, pubblicato dal Foglio, mostra Albino Ruberti a Frosinone urlare a squarciagola nella notte ciociara. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Ruberti la scena sarebbe avvenuta di fronte all’europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis, e a suo fratello Vladimiro. Tra i presenti alla lite, anche Sara Battisti, consigliere regionale dem, originaria di Frosinone e attuale compagna di Ruberti. A sollevare le polemiche sono alcune delle parole utilizzate dal capo di gabinetto di Gualtieri. Nel video si sente chiaramente l’uomo forte del Campidoglio usare parole come “vi sparo“, “vi ammazzo”, “vi dovete inginocchiare“. Ruberti, par di capire dal filmato, sembra ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 19 agosto 2022) Una bufera si abbatte suldidi Robertoa Roma. Un video, pubblicato dal Foglio, mostra Albino Ruberti a Frosinone urlare a squarciagola nella notte ciociara. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Ruberti la scena sarebbe avvenuta di fronte all’europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis, e a suo fratello Vladimiro. Tra i presenti alla lite, anche Sara Battisti, consigliere regionale dem, originaria di Frosinone e attuale compagna di Ruberti. A sollevare le polemiche sono alcune delle parole utilizzate daldidi. Nel video si sente chiaramente l’uomo forte del Campidoglio usare parole come “vi“, “vi ammazzo”, “vi dovete inginocchiare“. Ruberti, par di capire dal filmato, sembra ...

