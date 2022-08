Ingerenze russe | Di Maio | «Italia a rischio | dalla destra un silenzio spaventoso sulle minacce di Mosca»

(Di venerdì 19 agosto 2022) «Ho lasciato il Movimento 5 stelle per i complimenti della Russia a Conte e per le posizioni sull’Ucrania». Il ministro degli Esteri Luigi Diè stato il primo a reagire ieri, 18 agosto, alle parole dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev, entrato a gamba tesa in campagna elettorale invitando gli europei a «punire» alle urne i loro «governi idioti». Oggi, in un’intervista a La Stampa, il fondatore di Impegno civico torna sul tema delle possibilidinella politicana, soprattutto attraverso i rapporti che il Cremlino ha con «Conte, Salvini e Berlusconi». «Medvedev è il numero due di Vladimir Putin al Consiglio di sicurezza russo», dice. «Niente di quello che dice va preso alla leggera. Quello che ha pronunciato è un ricatto inaccettabile», continua Diriferendosi alle ...

LucioMascarin : RT @Politi_Care: #Medvedev su Telegram invita i cittadini europei a 'punire' i propri governi alle urne. Quello che mi sorprende è che Medv… - giorgiovascotto : RT @Politi_Care: #Medvedev su Telegram invita i cittadini europei a 'punire' i propri governi alle urne. Quello che mi sorprende è che Medv… - MgraziaT : RT @Politi_Care: #Medvedev su Telegram invita i cittadini europei a 'punire' i propri governi alle urne. Quello che mi sorprende è che Medv… - Moixus1970 : RT @Open_gol: Il ministro degli Esteri ha proposto la creazione di una commissione di inchiesta sui legami tra la Russia e i partiti politi… - Open_gol : Il ministro degli Esteri ha proposto la creazione di una commissione di inchiesta sui legami tra la Russia e i part… -

In soli due mesi di campagna elettorale estiva c'è il rischio di non poter organizzare nuove difese contro eventualinelle elezioni italiane. Il fenomeno monitorato costantemente dall'intelligence, è stato segnalato dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 'È davvero ...' Il rischio diè già chiarissimo. La Russia ha deposto la scheda nell'urna , vuole cambiare il corso della politica estera italiana. Una politica estera che con il governo Draghi è ...Le notizie di oggi 19 agosto 2022: gli aggiornamenti in tempo reale e la diretta in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Tajani: «Parole ...Il ciclone Dmitry Medvedev si abbatte sulla campagna elettorale. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia ha esortato su Telegram i ...