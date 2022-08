Inflazione: sale ancora al 9,8 nell’Ue e all’8,9% nell’eurozona (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Inflazione annuale dell'Unione Europea è stata del 9,8% a luglio 2022, in aumento rispetto al 9,6% di giugno (l'anno scorso era del 2,5%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 agosto 2022) L'annuale dell'Unione Europea è stata del 9,8% a luglio 2022, in aumento rispetto al 9,6% di giugno (l'anno scorso era del 2,5%) L'articolo proviene da Firenze Post.

calliope1305 : @parentetweet Sinceramente se non c'è lavoro, le aziende chiudono, l'inflazione sale, gli stipendi sono da fame le… - Andrea_V_73 : '#Borse in calo con nuovi timori inflazione, #PiazzaAffari la peggiore. Il #gas sale ancora dopo il record'… - Nat_Casatelli : RT @ilmanifesto: L’inflazione sale all’8,9% nell’Eurozona, rischio recessione | il manifesto - ForexOnlineMeIt : Borse in calo con nuovi timori inflazione, Piazza Affari la peggiore. Il gas sale ancora dopo il record - rosdefilippis : L’inflazione sale all’8,9% nell’Eurozona, rischio recessione. -