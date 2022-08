Incendi in Europa, bruciati più di 700 mila ettari di foreste nel corso dell’estate (Di venerdì 19 agosto 2022) Più di 700 mila ettari di foreste in Europa sono bruciati nel corso dell'estate, dato più alto registrato dal 2006 a oggi. Lo afferma in un comunicato la Commissione europea. Il Commissario europeo incaricato della gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha dichiarato che "il meccanismo di protezione civile Ue è già stato attivato nove volte da parte di cinque Paesi, a cui gli Stati membri hanno risposto con una solidarietà senza precedenti". Negli ultimi mesi l'Ue ha mobilitato 29 aerei e 8 elicotteri per supportare le richieste d'aiuto pervenute dai Paesi vittime degli Incendi, con un dispiego di 369 pompieri sul territorio. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) Più di 700diinsononeldell'estate, dato più alto registrato dal 2006 a oggi. Lo afferma in un comunicato la Commissione europea. Il Commissario europeo incaricato della gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha dichiarato che "il meccanismo di protezione civile Ue è già stato attivato nove volte da parte di cinque Paesi, a cui gli Stati membri hanno risposto con una solidarietà senza precedenti". Negli ultimi mesi l'Ue ha mobilitato 29 aerei e 8 elicotteri per supportare le richieste d'aiuto pervenute dai Paesi vittime degli, con un dispiego di 369 pompieri sul territorio.

