Incendi | brucia discarica di Palermo Comune | ' Finestre chiuse'

L'ondata di calore che ha investito il sud del paese ha favorito l'innesco di numerosiin tutta la provincia di Palermo. Dalla tarda serata di ierila discarica di Bellolampo. Il sindaco del capoluogo siciliano ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre e ha invitato ....... Ue, questa estate andati a fuoco oltre 700mila ettari di territorio boschivo. Record dal 2006 Palermo. In fumo ettari di vegetazione. Fiamme a Borgo Nuovo, cittadini in fuga.la ...Squadre a terra e cinque canadair sono al lavoro nella provincia per gli incendi boschivi che stanno interessando anche i comuni di Carini, Torretta, Bolognetta, Partinico, Monreale, Belmonte Mezzagno ...WWF: La Sicilia è una delle regioni italiani più colpite dagli effetti del cambiamento climatico e a rischio desertificazione, poiché dotata di scarsa copertura boschiva (solo l’11% del territorio), p ...