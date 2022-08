In Puglia altra giornata di caldo, nel centronord Italia ieri maltempo devastante Ministero della Salute, bollettino ondate di calore: Bari bollino giallo, domani verde (Di venerdì 19 agosto 2022) L’immagine è tratta da un video di Evandro Mariti. Si intravede la ruota panoramica di Piombino da cui volano via le cabine per il vento. Il maltempo ha fatto due morti in Toscana e devastato varie zone della stessa regione nonché della Liguria, dell’Emilia-Romagna ed altre parti del centronord Italia. Al sud la situazione è completamente diversa oggi. Temperature massime anche oltre i quaranta gradi, secondo le previsioni. Puglia compresa in cui comunque per domani è previsto un significativo calo delle temperature. Dal bollettino del Ministero della Salute in tema di ondate di calore: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 19 agosto 2022) L’immagine è tratta da un video di Evandro Mariti. Si intravede la ruota panoramica di Piombino da cui volano via le cabine per il vento. Ilha fatto due morti in Toscana e devastato varie zonestessa regione nonchéLiguria, dell’Emilia-Romagna ed altre parti del. Al sud la situazione è completamente diversa oggi. Temperature massime anche oltre i quaranta gradi, secondo le previsioni.compresa in cui comunque perè previsto un significativo calo delle temperature. Daldelin tema didi: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

