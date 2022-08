In fuga da Verona? Il forum filorusso si trasferisce a Baku (Di venerdì 19 agosto 2022) Il forum Economico Eurasiatico di Verona si trasferisce a Baku. La manifestazione. che negli anni passati ha ospitato ministri e imprenditori ma anche personalità russe di cui molte oggi sono sotto sanzioni, sarà ancora organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia, presieduta da Antonio Fallico, che è anche presidente di Banca Intesa Russia oltreché console onorario della Federazione Russa a Verona dal 2008. Ma la quindicesima edizione della manifestazione si terrà nella capitale dell’Azerbaigian il 27 e il 28 ottobre prossimi, come si legge sul sito dell’evento. Come ha raccontato Verità&Affari, nel programma si parla della “transizione a una nuova economia centrata sull’essere umano”. Si fa riferimento ai “cambiamenti in corso” nei commerci, nel sistema finanziario, nei rapporti geopolitici, ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) IlEconomico Eurasiatico disi. La manifestazione. che negli anni passati ha ospitato ministri e imprenditori ma anche personalità russe di cui molte oggi sono sotto sanzioni, sarà ancora organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia, presieduta da Antonio Fallico, che è anche presidente di Banca Intesa Russia oltreché console onorario della Federazione Russa adal 2008. Ma la quindicesima edizione della manifestazione si terrà nella capitale dell’Azerbaigian il 27 e il 28 ottobre prossimi, come si legge sul sito dell’evento. Come ha raccontato Verità&Affari, nel programma si parla della “transizione a una nuova economia centrata sull’essere umano”. Si fa riferimento ai “cambiamenti in corso” nei commerci, nel sistema finanziario, nei rapporti geopolitici, ...

