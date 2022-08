In Cina anche i pesci sono testati per il coronavirus (Di venerdì 19 agosto 2022) Succede a Xiamen, città portuale nel sud-est del paese, dove le autorità locali hanno preso molto sul serio la “strategia zero Covid” Leggi su ilpost (Di venerdì 19 agosto 2022) Succede a Xiamen, città portuale nel sud-est del paese, dove le autorità locali hanno preso molto sul serio la “strategia zero Covid”

CordioliMirco : RT @CBinnella: @jacopo_iacoboni Stai parlando dello stesso @luigidimaio uomo di #Pechino in Italia?? Perché non fate una commissione d’inch… - ilpost : In Cina anche i pesci sono testati per il coronavirus - SalvoPisanu : @PaolaMaria76 @Nicolet84520681 Veramente la sinistra è sempre stata filorussi da che mondo è mondo il pc era contro… - Arsenio_ : @gattonero 1) anche io sono per le fonti rinnovabili anche se questo apre un problema geopolitico: la dipendenza da… - LaNuovaSinistra : RT @michele_geraci: È giusto che i “giornalisti” parlino delle possibili ingerenze della #Russia nella nostra politica, ma parlano solo e s… -