In cella per omicidio della Martino, badante ne aveva pestata un’altra (Di venerdì 19 agosto 2022) Prima di uccidere a bastonate il 9 luglio scorso, durante una rapina in un’abitazione di SALERNO, la 91enne Maria Grazia Martino, l’ex badante di 41 anni Giuseppe Buono aveva gia’ ridotto in fin di vita un’altra anziana, e sempre in seguito ad una rapina. E’ emerso dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino (SALERNO), che hanno notificato a Buono, in carcere proprio per l’omicidio, un’ordinanza del Gip del tribunale di Nocera Inferiore per lesioni personali e rapina aggravata in relazione all’aggressione ai danni di una 85enne di Baronissi (SALERNO) avvenuta il 2 luglio scorso, una settimana prima dell’omicidio. Dagli accertamenti dei carabinieri con il coordinamento della Procura di Nocera, e’ emerso che Buono si era ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) Prima di uccidere a bastonate il 9 luglio scorso, durante una rapina in un’abitazione di SALERNO, la 91enne Maria Grazia, l’exdi 41 anni Giuseppe Buonogia’ ridotto in fin di vitaanziana, e sempre in seguito ad una rapina. E’ emerso dalle indagini dei carabinieriCompagnia di Mercato San Severino (SALERNO), che hanno notificato a Buono, in carcere proprio per l’, un’ordinanza del Gip del tribunale di Nocera Inferiore per lesioni personali e rapina aggravata in relazione all’aggressione ai danni di una 85enne di Baronissi (SALERNO) avvenuta il 2 luglio scorso, una settimana prima dell’. Dagli accertamenti dei carabinieri con il coordinamentoProcura di Nocera, e’ emerso che Buono si era ...

rulajebreal : Chi osa criticare il dittatore Saudita MBS finisce o smembrato come il mio amico giornalista, Jamal Khashoggi o in… - Bertold2Roberto : Per carità non voglio nessuna donna vaccinata .. oltre il danno la beffa ? Avere una morta come compagna sinceramen… - rachi_ma_ : RT @JohannesBuckler: Non è vero quello che mi sta accadendo. Deve essere per forza un incubo. Tra poco mi sveglierò, magari madido di sud… - literalbepi : SÌ FLAVIO SIAMO FELICI DELLE DISGRAZIE ALTRUI E lo sai perché? Perché purtroppo non possiamo farvi del male (nemme… - cronachecampane : In cella per omicidio 91enne, badante ne aveva pestata un'altra #arresto #badante #omicidio -