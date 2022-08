Ilary Blasi e Francesco Totti | colpo di scena | la figlia Chanel rompe il silenzio sui social

Corriere : «Dopo la rottura con Totti, Ilary torna all’università che aveva lasciato per la famiglia» - infoitcultura : Totti-Ilary Blasi: l’accordo segreto tra Francesco e Noemi, le voci sulla gravidanza e un bodyguard personale - RegalinoV : Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è un accordo segreto sulla loro relazione? - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi, la figlia Chanel reagisce al gossip sulla separazione - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi: la figlia Chanel rompe il silenzio -

Emergono nuovi clamorosi dettagli sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentrecontinua a documentare come non mai la sua prima estate da single dopo una ventina di anni, il Pupone è molto attento a non far trapelare nulla. Una scelta dettata da diversi fattori. Uno ...Chanel Totti, messaggio social per i genitori Francesco e: la ragazza è "indifferente" al chiacchiericcio. Argomenti trattati Chanel Totti: messaggio social per Francesco eIl video di Chanel Totti Chanel Totti adora i genitori Chanel Totti ...Ilary Blasi ed il suo ex marito separati: rompe il silenzio la loro figlia In questo periodo Chanel Totti sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia in ...L’ex capitano della Roma ha messo a disposizione di Noemi una guardia del corpo per proteggerla dai paparazzi. Potrebbe confermare la sua nuova relazione quando sarà ufficialmente separato da Ilary. L ...