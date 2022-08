Il Twiga distrutto da una tromba d’aria, Santanchè diffonde il video dei danni sui social: “Dopo mesi di lavoro, è crollato tutto” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Twiga distrutto da una tromba d’aria. La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ha condiviso dei video sui social per mostrare i danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla Toscana presso lo stabilimento balneare di Flavio Briatore a Forte dei Marmi che gestisce. Il Twiga distrutto da una tromba d’aria, Santanchè diffonde il video dei danni sui social Il maltempo non ha risparmiato neanche Daniele Santanchè. La senatrice di Fratelli d’Italia ha postato uno sfogo sui social, condividendo un video dei danni che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilda una. La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela, ha condiviso deisuiper mostrare icausati dal maltempo che si è abbattuto sulla Toscana presso lo stabilimento balneare di Flavio Briatore a Forte dei Marmi che gestisce. Ilda unaildeisuiIl maltempo non ha risparmiato neanche Daniele. La senatrice di Fratelli d’Italia ha postato uno sfogo sui, condividendo undeiche ...

fanpage : 'La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - GabrielParker74 : RT @OrNella645587: Non ricordo di averla vista su altri luoghi a sostegno o proporre provvedimenti sull'emergenza climatica Crisi climat… - fabiosilvestri3 : Ma questa dice le cazzate anche online? Ma pensasse a chi davvero ha perso tutto nella vita! Daniela Santanchè most… - simonabastiani : Il maltempo in Versilia ha distrutto anche parte del Twiga, Briatore risponde furioso ai commenti degli haters cont… - cuba98w : RT @BlobRai3: COME 'TWIGAVAMO'. Daniela Santanchè: 'Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d'aria è arrivata sul Twiga.… -