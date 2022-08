Il tarlo anti israeliano a sinistra

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 agosto 2022) Una vicenda tutto sommato minore, la pubblicazione di alcune affermazioni-israeliane del segretario del Pd della Basilicata Raffaele La Regina, candidato alle elezioni come “giovane speranza”, si è conclusa con le scuse, un po’ grottesche, dell’interessato e la conferma da parte di Enrico Letta della posizione del Pd “schierato a difesa del diritto a esistere dello stato di Israele, della sua sicurezza e del percorso di pace”. Tuttavia un problema esiste: mentre le posizioni ufficiali del partito sono sicuramente estranee alla propagandaisraeliana esemita, permane nella militanza un’area di incertezza e di confusione, che riguarda soprattutto (ma non solo) le generazioni più giovani per le quali l’epopea della nascita e dell’autodifesa eroica di Israele è storiaca, mentre la impossibilità di ...