Il successo degli Europei di Nuoto sproni Bergamo per un nuovo impianto sportivo (Di venerdì 19 agosto 2022) La magia degli Europei di Nuoto in pieno svolgimento nell’impianto più bello del mondo, al Foro Italico a Roma, non si è ancora spenta. L’Italia ancor prima della chiusura è prima nel medagliere con un distacco stratosferico dalla seconda nazionale in classifica. Nel momento in cui scrivo siamo a quota 19 ori, 21 argenti e 15 bronzi, per un totale di 55 medaglie per l’Italia (davanti all’Ucraina a distanza siderale, che ci insegue con 12 medaglie) Con la squadra azzurra più forte di sempre, chi si occupa di sport acquatici prova un’emozione in più, conoscendo da vicino cosa c’è dietro a ogni successo. Ogni medaglia è il risultato del sacrificio quotidiano di giovani atleti straordinari che si dedicano completamente alla loro passione, è conseguenza della tenacia e della professionalità dei tecnici che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) La magiadiin pieno svolgimento nell’più bello del mondo, al Foro Italico a Roma, non si è ancora spenta. L’Italia ancor prima della chiusura è prima nel medagliere con un distacco stratosferico dalla seconda nazionale in classifica. Nel momento in cui scrivo siamo a quota 19 ori, 21 argenti e 15 bronzi, per un totale di 55 medaglie per l’Italia (davanti all’Ucraina a distanza siderale, che ci insegue con 12 medaglie) Con la squadra azzurra più forte di sempre, chi si occupa di sport acquatici prova un’emozione in più, conoscendo da vicino cosa c’è dietro a ogni. Ogni medaglia è il risultato del sacrificio quotidiano di giovani atleti straordinari che si dedicano completamente alla loro passione, è conseguenza della tenacia e della professionalità dei tecnici che ...

borghi_claudio : Alla stazione di Genova che provo senza successo ad andare da qualsiasi altra parte ?? Ma in effetti Genova è bella,… - UEFAcom_it : ?? Successo di misura per l'@acffiorentina contro l'@fctwente nell'andata degli spareggi di #UECL ?? - Giorgiolaporta : Non oso immaginare cosa sarebbe successo a parti inverse se sotto #Trump fossero state fatte delle indagini a casa… - Maspuntax : @pdnetwork @CottarelliCPI Certo che non vi piace, non potreste fare più come vi pare senza rispettare la volontà d… - Stefani65769857 : RT @ferraralberto: È vero che il successo materiale in genere dura al massimo fino alla morte e l'amore è per l'eternità, ma se riuscissimo… -