Il Sole: La Serie A fa gola agli americani. Rumors sul Napoli ma De Laurentiis ha sempre smentito (Di venerdì 19 agosto 2022) Non solo l'Inter. Il Sole 24 Ore torna sull'interesse degli investitori statunitensi peer la Serie A. Il pallone italiano, che in larga parte continua a mostrare bilanci in profondo rosso, ha trovato nell'ultimo anno un'inaspettata ancora di salvezza: gli investitori Usa sono attratti dai club della Serie A. (…) I club italiani sono assai a sconto rispetto ai costosi club inglesi o a quelli spagnoli. Ecco allora che negli ultimi mesi si stanno moltiplicando Rumors e voci su trattative per passaggi di proprietà. Oltre alla questione Inter il Sole scrive che anche Verona e Udinese starebbero pensando a vendere. Si parla infatti anche di una possibile vendita dell'Hellas Verona: il proprietario Maurizio Setti avrebbe incaricato Deutsche Bank di trovare investitori. Anche la famiglia Pozzo, con l'Udinese, ...

