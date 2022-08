Il ristorante di “Sex and the City” (forse) non chiude più: il colpo di scena che salva il locale di Central Park (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è ancora detta l’ultima parola per la Loeb Boathouse. Il locale affacciato sul laghetto del polmone verde di New York teatro di tanti film e serie tv, da Harry ti presento Sally a Sex and the City, doveva chiudere il 17 ottobre a causa dei costi insostenibili, lasciando senza lavoro tutti i 163 dipendenti, ma un miliardario misterioso è sceso in campo per salvare lo storico ristorante di Central Park dalla chiusura. Il donatore segreto – sembra dopo aver letto un articolo sulla imminente chiusura – ha messo sul tavolo un’offerta da sei milioni di dollari per salvare il ristorante, che ora dovrebbe rimanere aperto. Il gestore Dean Poll aveva deciso di gettare la spugna per i costi ormai arrivati alle stelle: “È un posto difficile da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è ancora detta l’ultima parola per la Loeb Boathouse. Ilaffacciato sul laghetto del polmone verde di New York teatro di tanti film e serie tv, da Harry ti presento Sally a Sex and the, dovevare il 17 ottobre a causa dei costi insostenibili, lasciando senza lavoro tutti i 163 dipendenti, ma un miliardario misterioso è sceso in campo perre lo storicodidalla chiusura. Il donatore segreto – sembra dopo aver letto un articolo sulla imminente chiusura – ha messo sul tavolo un’offerta da sei milioni di dollari perre il, che ora dovrebbe rimanere aperto. Il gestore Dean Poll aveva deciso di gettare la spugna per i costi ormai arrivati alle stelle: “È un posto difficile da ...

New York, misterioso miliardario salva il ristorante di 'Sex and the City' ... lo storico ristorante di Central Park non chiuderà. La Loeb Boathouse, il locale affacciato sul laghetto del polmone verde di teatro di tanti film e serie tv, da Harry ti presento Sally a Sex and the City.