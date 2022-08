Il povero elefante terrorizzato dal temporale che scappa nel traffico della Romea | VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) I lampi, i tuoni, la pioggia e il forte vento lo avevano terrorizzato. E così, preso dal panico per via degli eventi atmosferici, un elefante fugge dal circo e si ritrova nel bel mezzo della strada statale Romea, un tratto ad alta percorrenza. L’animale è poi stato ricondotto all’interno della struttura del Circo Busnelli che si sta esibendo in questi giorni nella zona di Rosolina Mare, un piccolo comune sul delta del Po in provincia di Rovigo. elefante fugge dal circo terrorizzato dal forte temporale Il pachiderma si era allontanato, per via del forte spavento, dalla zona in cui si trovava, quella di piazzale Don Sambo nei pressi del Palazzetto dello Sport di Rosolina Mare. I tuoni e il forte vento lo stavano terrorizzando e, inconsapevolmente, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) I lampi, i tuoni, la pioggia e il forte vento lo avevano. E così, preso dal panico per via degli eventi atmosferici, unfugge dal circo e si ritrova nel bel mezzostrada statale, un tratto ad alta percorrenza. L’animale è poi stato ricondotto all’internostruttura del Circo Busnelli che si sta esibendo in questi giorni nella zona di Rosolina Mare, un piccolo comune sul delta del Po in provincia di Rovigo.fugge dal circodal forteIl pachiderma si era allontanato, per via del forte spavento, dalla zona in cui si trovava, quella di piazzale Don Sambo nei pressi del Palazzetto dello Sport di Rosolina Mare. I tuoni e il forte vento lo stavano terrorizzando e, inconsapevolmente, ...

