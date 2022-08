Il Popolo della Famiglia contro Bergamo Sex: “Sesso in vetrina nei giorni del patrono” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Popolo della Famiglia si scaglia contro Bergamo Sex, la kermesse del Sesso che si svolgerà alla discoteca Bolgia di Osio Sopra, dal 26 al 28 agosto, e che avrà come super ospiti Rocco Siffredi e Malena. “Conduttore televisivo, nonché condannato per Sesso con minori, Corrado Fumagalli, ideatore della Kermesse Bergamo sex, quest’anno ha deciso che al Bolgia di Osio il Sesso sarà in vetrina nei giorni in cui Bergamo festeggia il suo patrono Sant’Alessandro. Pare quasi fatto di proposito. Il PdF Bergamo crede che Bergamo ed il Suo patrono meritino più rispetto. Se proprio era necessario mettere in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilsi scagliaSex, la kermesse delche si svolgerà alla discoteca Bolgia di Osio Sopra, dal 26 al 28 agosto, e che avrà come super ospiti Rocco Siffredi e Malena. “Conduttore televisivo, nonché condannato percon minori, Corrado Fumagalli, ideatoreKermessesex, quest’anno ha deciso che al Bolgia di Osio ilsarà inneiin cuifesteggia il suoSant’Alessandro. Pare quasi fatto di proposito. Il PdFcrede cheed il Suomeritino più rispetto. Se proprio era necessario mettere in ...

Pontifex_it : Continuiamo a invocare l’intercessione della Madonna perché Dio doni al mondo la pace, e preghiamo in particolare per il popolo ucraino. - GianGinoble : Democrazia? No… 'Oclocrazia', letteralmente 'governo della massa', fu introdotto proprio da Polibio per indicare un… - vaticannews_it : #Ucraina Un colloquio che si inserisce nel contesto della solidarietà più volte espressa da #PapaFrancesco a tutto… - grancetto : RT @grancetto: CITTADINI Compiacimento è conferma di un regime che cresce con la Cultura della Morte o Stare con il Popolo Italiano? Questa… - robertozangran : RT @artemisiaitaly: Caravaggio, “Giuditta e Oloferne”, 1602, olio su tela, Gallerie nazionali d'arte antica, Palazzo Barberini, Roma In qu… -