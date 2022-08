Il padel arriva a Tarquinia | inaugurato un nuovo impianto con tre campi

(Di venerdì 19 agosto 2022)Lido ha salutato il 16 agosto l’apertura dell’“MG Sporting Club”, al civico 37 di via Quintianaarquiniesi e turisti avranno a disposizione un centro sportivo moderno e funzionale con un campo da tennis in terra rossa, trededicati alsuper panoramici, spogliatoi con docce e un’area relax con divanetti e giardino. La struttura si presenta completamente rinnovata e curata al suo interno nei minimi dettagli. “La scelta delè nata dalla voglia di portare nella nostra città uno sport divertente, che aiuta a socializzare e a tenersi in forma – sottolinea la proprietà dell’-. La facilità e l’immediatezza dell’apprendimento è il segreto di questa disciplina, che offre un inizio veloce anche ai giocatori inesperti”. Tra gli obiettivi futuri nella ...

Terzobinarioit : Il padel arriva a Tarquinia - 0766news_TripTv : ?? Il padel arriva a Tarquinia ???? Leggi l'articolo ?? - lextraweb : A Tarquinia arriva il padel: al Lido è gia mania - - GTimossi : RT @Telenord: Rovegno, Ferragosto tra padel, calcio e piscina. E presto arriva la Spa - Telenord : Rovegno, Ferragosto tra padel, calcio e piscina. E presto arriva la Spa -

TerzoBinario.it

A far scoccare la scintilla tra Noemi e l'ex capitano della Roma il. Una grande passione di ...la smentita via social da parte di Francesco Totti, che nella stessa serata si fa ...Il difensore olandesein granata preparatissimo e determinatissimo: " Seguivo già il Toro ... Per un calciatore è molto importante il riposo, ma quando posso mi piace giocare ae golf. Sono ... Il padel arriva a Tarquinia • Terzo Binario News "Caso" FanZone in Autodromo a Monza: arrivano i documenti mancanti. Resta il padel, la ruota panoramica non ci sarà ...Inaugurato il 16 agosto al Lido l’impianto “MG Sporting Club” con tre campi da padel e uno da tennis Tarquinia Lido ha salutato il 16 agosto l’apertura dell’impianto “MG Sporting Club”, al civico 37 d ...