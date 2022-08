Il “Moscati” alza bandiera bianca | accolti solo codici rossi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Troppi pazienti al pronto soccorso del “” di Avellino, la direzione sanitaria corre ai “ripari”. Alt all’arrivo delle autoambulanze, ingressoconsentito ai codice rosso. La decisione è stata assunta dal direttore sanitario della struttura di Contrada Amoretta, Rosario Lanzetta. Lanzetta, in una nota inviata a Rosaria Bruno, responsabile del 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, ha sottolineato di “voler considerare le implicazioni medico legali legate ad incauti trasferimenti” di pazienti che non siano quelli classificati in codice rosso. Già nei giorni scorsi la direzione sanitaria aveva deciso lo stop agli interventi chirurgici programmati e non urgenti proprio per recuperare posti letto e personale medico sanitario da “dirottare” verso l’emergenza: uno stop che durerà fino al 31 agosto. ...