“Il mio matrimonio è finito”. La vip annuncia l’addio al marito dopo 4 anni e una figlia insieme (Di venerdì 19 agosto 2022) Brutta notizia per la vip, che ha confermato di aver detto addio al suo matrimonio. Purtroppo qualcosa deve essere andato storto e dopo 4 anni di nozze, i due hanno deciso che fosse meglio separare le loro strade. Martina Hingis si è dunque separata dal marito e la notizia ha ovviamente sconvolto tutti. L’estate 2022 dei famosi non porta decisamente molto bene, visto che è l’ennesima coppia che scoppia. Da parte della donna è arrivato un commento ufficiale, dopo che le voci stavano già girando. Dunque, Martina Hingis è separata da suo marito e i bei momenti passati insieme, compresa la nascita della loro figlia, resteranno sicuramente impressi nella loro memoria ma rappresenteranno un ricordo. Non potranno infatti continuare a vivere ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Brutta notizia per la vip, che ha confermato di aver detto addio al suo. Purtroppo qualcosa deve essere andato storto edi nozze, i due hanno deciso che fosse meglio separare le loro strade. Martina Hingis si è dunque separata dale la notizia ha ovviamente sconvolto tutti. L’estate 2022 dei famosi non porta decisamente molto bene, visto che è l’ennesima coppia che scoppia. Da parte della donna è arrivato un commento ufficiale,che le voci stavano già girando. Dunque, Martina Hingis è separata da suoe i bei momenti passati, compresa la nascita della loro, resteranno sicuramente impressi nella loro memoria ma rappresenteranno un ricordo. Non potranno infatti continuare a vivere ...

alif2mr : @coquelicotae Questo vlog lo mostrerò al mio matrimonio - Stefaniatarot1 : ?????? Ritorno d'affetto generale Riconquista un ex con la magia ritorno di affetto e matrimonio Approccio romantico m… - Bene_dica : Ho trovato il twit serio... oggi é il mio anniversario di nozze e come al solito me vado a mbriacaaaaa???????????? #Otto… - alottohandle_ : Oggi mia nonna compie 91 anni e per la prima volta in 67 anni di matrimonio trascorre il compleanno lontano da mio… - sangwonlver : Voglio una relazione come i miei nonni che sembrano come gli inseparabili, che dopo cinquant’anni di matrimonio anc… -