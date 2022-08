“Il mio cuore è spezzato a metà” Lutto per il famoso attore | il triste annuncio sui social | fan in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 agosto 2022)per Gerard Butler, l’scozzese ha espresso tutto il suo dolore dopo la morte della star di Pop Idol Darius Campbell Danesh. L’uomo se n’è andato ad appena 41 anni (lo abbiamo raccontato qui), lasciando tutti senza parole. L’artista è stato trovato senza vita nel suo appartamento in Minnesota, negli Stati Uniti. Tantissimi i messaggi di cordoglio: dai fan dell’artista, dai suoi cari e da altri membri dell’industria musicale. Come Simon Cowell che ha affermato in una dichiarazione: “La sua scomparsa, per qualcuno così giovane, è una tragedia assoluta e il miova alla sua famiglia e ai suoi amici”. Settimane prima della sua morte, il cantante è stato fotografato mentre passeggiava sulla spiaggia con la star di Hollywood Butler. In quella che si crede sia stata l’ ultima foto che gli sia stata stata scattata prima ...