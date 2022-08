Il gruppo di ex militari occidentali che aiuta gli ucraini a difendersi dai russi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 agosto 2022) Le differenze tra Mozart e Wagner sono talmente tante che sarebbe difficile elencarle tutte. Il primo è nato a Vienna nel Settecento, il secondo era tedesco ed è vissuto nel tardo Ottocento. Mozart disponeva di un‘orchestra piccola, da camera. L‘orchestra di Wagner era sontuosa, poderosa, composta di elementi numerosissimi. Wagner godette subito di un successo incondizionato, tanto che gli dedicarono un intero festival nella città di Bayreuth. A Mozart venne riconosciuto lo status di genio, ma in maniera minore, più lenta, forse meno grandiosa, soprattutto e in parte perché la sua musica restò sempre, essenzialmente, non ideologica. Wagner, come sappiamo, fu un vero e proprio punto di riferimento per il movimento nazional-socialista tedesco. Oggi, in questo tempo confuso, disordinato, informe, Wagner è il nome di una formazione di mercenarialle dipendenze di ...