Il grande sentiero | film e incontri su ambiente | montagna e viaggi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 agosto 2022) Con 15 appuntamenti in 14 luoghi diversi, 19 proiezioni cinematografiche in anteprima, quattroin musica e parole e oltre 25 collaborazioni con enti e associazioni del territorio, torna a Bergamo Il. Habitat, culture, avventure: la rassegna cinematografica e culturale di Laboratorio 80 dedicata ad, avventure e vita nella natura. In pieno dibattito sull’emergenza clima, la 14esima edizione della manifestazione prevede uno a tappe fatto di, da venerdì 19 agosto a lunedì 5 settembre, per proporre esperienze e riflessioni diverse e nuove sulla relazione con l’, raccontare progetti di riqualificazione e di sostenibilità. Tra gli ...