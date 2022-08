Il Corsera incorona Carnevali miglior venditore del mercato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il Corriere della Sera elogia l’abilità disul, ha venduto a peso d’oro Scamacca al West Ham e Raspadori al Napoli. In unasfittico, dominato da operazioni in prestito, pagamenti dilazionati o rateizzati e parametri zero gli investimenti maggiori che i club hanno sostenuto sono stati indirizzati per assicurare gol e assist. In tal senso festeggia Giovanniche oltre al 22enne Raspadori ha ceduto anche Scamacca al West Ham per 36 milioni più 6 di bonus più il 10 per cento da futura rivendita. Chapeau per l’abilità da(poi però ne ha versati 20 nelle casse dell’Inter per strappare Pinamonti). L'articolo ilNapolista.