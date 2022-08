Ida Platano ha finto il malore per attirare l’attenzione? Ecco cosa è successo davvero FOTO

(Di venerdì 19 agosto 2022) In questi giorni Idaè stata pesantemente attaccata sui social in quanto alcuni utenti l’hanno accusata di averil. Secondo il punto di vista di alcuni hater, la donna avrebbe inventato di essere finita al pronto soccorso solamente perun po’. Dopo la diffusione di simili insinuazioni, la diretta interessata L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitsalute : Ida Platano, la dama 'pugnalata' proprio da lui - infoitsalute : Uomini e Donne, Ida Platano accusata di aver mentito sulla malattia - infoitcultura : Uomini e donne, Ida Platano e Gemma Galgani insieme a Ferragosto/ I video Instagram - infoitcultura : Uomini e donne: Ida Platano finisce in ospedale, che succede? - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano sul malore: ''È iniziato con emicranie fortissime, poi…'' -

Di recente, infatti, protagonisti per eccellenza del trono over sono stati, senza dubbio, Gemma Galgani e i suoi teatrini con l'opinionista Tina, la conflittuale storia d'amore trae ...Uomini e donne,e Gemma Galgani insieme a Ferragosto/ I video Instagram Gemma Galgani, nuovi ritocchini per la dama Gemma Galgani è dunque ancora single e alla ricerca dell'amore. Il ...Accusata di essersi inventata problemi di salute, Ida Platano, dama di Uomini e donne, sbotta sui social e attraverso le sue Instagram Stories punta il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...