“Ibrahimovic sarebbe un perfetto attore porno, ha il volto rude e il giusto egocentrismo” (Di venerdì 19 agosto 2022) Su Tuttosport Marco Giordano intervista Davide Iovinella che nella vita fa il difensore centrale (gioca nella Scafatese) ma è stato anche Davide Montana “pornostar scelto e voluto direttamente dall’eminenza dell’hardcore, Rocco Siffredi”. E quel cognone-pseudonimo che nasce da una somiglianza con quel Tony Montana di Scarface: Davide è stato l’Al Pacino del cinema per adulti. Calciatore e pornoattore: con tanto di accademia e film girati. Nell’intervista parla della sua ambizione di diventare consulente sessuale, del suo tifo per il Napoli, della sua ammirazione Bonucci. Poi, la domanda: Invertiamo i ruoli: facciamo che è lei a dover seguire un casting. C’è un giocatore della Serie A su cui punterebbe per un porno. «Senza alcun dubbio. Anzi, attraverso Tuttosport, vorrei chiedere a Zlatan Ibrahimovic ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022) Su Tuttosport Marco Giordano intervista Davide Iovinella che nella vita fa il difensore centrale (gioca nella Scafatese) ma è stato anche Davide Montana “star scelto e voluto direttamente dall’eminenza dell’hardcore, Rocco Siffredi”. E quel cognone-pseudonimo che nasce da una somiglianza con quel Tony Montana di Scarface: Davide è stato l’Al Pacino del cinema per adulti. Calciatore e: con tanto di accademia e film girati. Nell’intervista parla della sua ambizione di diventare consulente sessuale, del suo tifo per il Napoli, della sua ammirazione Bonucci. Poi, la domanda: Invertiamo i ruoli: facciamo che è lei a dover seguire un casting. C’è un giocatore della Serie A su cui punterebbe per un. «Senza alcun dubbio. Anzi, attraverso Tuttosport, vorrei chiedere a Zlatan...

napolista : “Ibrahimovic sarebbe un perfetto attore porno, ha il volto rude e il giusto egocentrismo” L’intervista a Tuttospor… - FJack02 : @robypec75 @davide_luise Quindi, secondo la tua immaginazione molto colorita, Ibrahimovic di 2 metri sarebbe stato… - IamDanielegio : @solofcinter @masolinismo Ovvio che non puoi dirlo,sarebbe assurdo,così come non riconoscere la grandezza di Zlatan… - DonatoEuropa : RT @valerionicastro: @DonatoEuropa Ero nei distinti. Se non avessi mai visto giocare Djuric, ascoltando quello che arrivava alle mie orecch… - valerionicastro : @DonatoEuropa Ero nei distinti. Se non avessi mai visto giocare Djuric, ascoltando quello che arrivava alle mie ore… -