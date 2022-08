(Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Non è una `resurrezione' ma una temporanea rinascita che offre comunque sollievo e speranza al territorio prostrato dalle grandi sofferenze di questi mesi. Nel giro di una notte, riferiscono all'AGI fonti dell'Autorità di bacino, la portata del fiume Po è cresciuta di circa 100 metri cubi, passando dai 226 mc/s di ieri ai 320 mc/s di oggi a Ponte Lagoscuro, la sezione di chiusura del bacino in provincia di Ferrara. 'Merito' dei fortiestesi su tutta lain queste ultime ore. Uno di particolare intensità si è abbattuto nel Cremonese dove ha creato qualche disagio con l'intasamento dei tombini e qualche allagamento. I vigili del fuoco comunicano di essere dovuti intervenire una decina di volte. L'effetto aumento in questa zona è spiccato. Il livello era di 195 mc/s il 13 agosto e oggi è di 355 mc/s. ...

sulsitodisimone : I temporali sulla pianura Padana fanno respirare il Po - Nomefittizio2 : RT @Agenzia_Italia: I temporali sulla pianura Padana fanno respirare il #Po ?? - Agenzia_Italia : I temporali sulla pianura Padana fanno respirare il #Po ?? - Cittadinireatti : RT @arpalombardia: Maltempo sulla #Lombardia: forti piogge e #temporali su gran parte della regione fino a venerdì 19 agosto. Nel #weekend… - BisceglieLiveIt : Allerta gialla sulla Puglia centrale, fino a stasera possibili temporali -

LA NAZIONE

... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA TRAFFICO REGOLARE SULL'INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE SEGNALIAMO FORTIA1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E ANAGNI EFIRENZE ROMA TRA ...In questo momento ci sonosparsi sul mare di fronte alla costa, in mattinata dovrebbero ... nuovamente colpito da fenomeni intensi, è stata rimandata a martedì prossimo,base di una ... Maltempo Toscana, oggi temporali e gradine. Tante famiglie ancora senza luce Nel giro di una notte si è registrata una crescita impetuosa. L'Autorià di Bacino invita però alla prudenza: "Non è un temporale che può risolvere la crisi idrica, ci vorrebbero piogge con continuità" ...Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e Bacini del Lato e del Lenne dalle ore 14 di oggi, 19 agosto, e ...