I soliti furbetti: scoppia la polemica per la Festa dell’Unità a Bologna. Fdi: «Viola le regole» (Di venerdì 19 agosto 2022) Le regole? Chissenefrega. La rivoluzione non russa. Tutto è lecito, se lo fa il Pd. Con le elezioni alle porte, a Bologna la Festa dell’Unità comincia lo stesso. L’appuntamento è per la prossima settimana. E scoppia il caso. Festa dell’Unità, la protesta di Bignami LEGGI ANCHE Meloni: «Dieci anni di governi di sinistra hanno reso la vita impossibile agli imprenditori» (Video) Di Maio e Calenda, duro botta e risposta sul web. “Giggino” delira: avremo un sacco di voti Guai toccare la cosiddetta roccaforte rossa. Ma Galeazzo Bignami, deputato di FdI, non ci sta. Ha già presentato un esposto in prefettura. «È una Violazione delle regole», dice senza mezzi termini. «È uno spazio pubblico che viene dato in concessione a un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Le? Chissenefrega. La rivoluzione non russa. Tutto è lecito, se lo fa il Pd. Con le elezioni alle porte, alacomincia lo stesso. L’appuntamento è per la prossima settimana. Eil caso., la protesta di Bignami LEGGI ANCHE Meloni: «Dieci anni di governi di sinistra hanno reso la vita impossibile agli imprenditori» (Video) Di Maio e Calenda, duro botta e risposta sul web. “Giggino” delira: avremo un sacco di voti Guai toccare la cosiddetta roccaforte rossa. Ma Galeazzo Bignami, deputato di FdI, non ci sta. Ha già presentato un esposto in prefettura. «È unazione delle», dice senza mezzi termini. «È uno spazio pubblico che viene dato in concessione a un ...

bonocore_andrea : RT @zona_bianca: La Guardia di finanza, nei mesi di giugno e luglio, ha intercettato truffe sul #redditodicittadinanza per oltre 2,6 milion… - AlexFlame0 : @matteosalvinimi Con quello che è successo col ponte Morandi e le case crollate all'Aquila per colpa dei soliti fur… - zona_bianca : La Guardia di finanza, nei mesi di giugno e luglio, ha intercettato truffe sul #redditodicittadinanza per oltre 2,6… - FGennaro_59 : @FratellidItalia @DelmastroAndrea A parte i soliti furbetti che in Italia ci sono in qualsiasi iniziativa che dicia… - lancillotto3 : @La7tv Ma scusate, non mi vorrete dire che solo la Santanché ha avuto dei danni.. e tutti gli altri operatori? perc… -