I falchi della Fed spengono il rally delle Borse | -2% Piazza Affari Gas nuovo record

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il presidenteFed di St. Louis in favore di una nuova stretta di 75 punti base. Wall Street in netto calo. Per l'Europa prima settimana in rosso dopo 4 rialzi di fila. Vendite sui titoli di Stato: BTp rende 3,5%

zazoomblog : I falchi della Fed spengono il rally delle Borse: -2% Piazza Affari . Gas verso 260 euro - #falchi #della… - orafinanza : I Falchi della Fed spiccano il volo Leggi l'articolo: - orafinanza : I Falchi della Fed spiccano il volo Leggi l'articolo: - hxc_matty : Posso dire che a 16 anni se avessi detto che Grifis è stato un grande politico mia nonna, che durante l'eclissi ha… - Claudoc3 : RT @Max7Magnus: @Claudoc3 @sampson305rw @BamaRLab @OrnellaOrni1 @Fiona75975939 @FredPante05 @Silvio_Did @tonylive1978 @rosariob12 @Frioacer… -

Le Scienze

... dopo che l'investitore attivista Ryan Cohen, uno dei favoriti degli investitori retail che animano il forum WallStreetBets su Reddit, ha venduto tutte le sue azionicatena di prodotti per la ...Corre l'inflazione tedesca e il gas aggiorna i record A dare manforte ai banchieri, anche in Europa, contribuiscono i dati sull'inflazione. Oggi è stato il turnoGermania , che ha ... I segreti delle straordinarie acrobazie degli uccelli In vacanza nel nord di Ibiza: relax tra verdi distese di carrubi e uliveti, piccoli villaggi e spiagge dalle acque turchesi.Milioni di anni di evoluzione hanno reso gli uccelli capaci di manovre impossibili per i velivoli umani, e ora biologi e ingegneri iniziano a capire come fanno e a cercare idee per macchine volanti nu ...