I dubbi dei giovani sul futuro della politica | dalle parole di un giovane democratico

(Di venerdì 19 agosto 2022) di Lucio Mancino* Molte volte mi sono posto la domanda del perché i cittadini non votassero più per la sinistra democratica: sono partegenerazione Y o come viene definita giornalisticamente Millennial, eppure cerco di percorrere e comprendere come mai unache fonda i suoi principi sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale non abbia più seguito. La risposta all’interrogativo sembra banale ma non scontata. Per anni i cittadini hanno assistito a continue promesse di cambiamento, senza pensare però cosa cambiare e soprattutto cambiare per andare dove. I cittadini non vivono di slogan, e non certo potevano votare un partito che si era allontanato da loro, dai loro bisogni,loro necessità. Per me la sinistra significa tante cose, significa soprattutto uguaglianza, ma bisogno fare un passo in avanti, bisogna capire come ...