Hellas Verona, Cioffi: “Testa bassa e lavorare. Col Napoli siamo stati passivi” (Di venerdì 19 agosto 2022) “A me e alla squadra piace lavorare. Ci siamo detti: ‘Testa bassa e si lavora’. Dei primi 50-55? col Napoli si può essere relativamente soddisfatti, ma c’è molto da lavorare. Bisogna incrementare delle mancanze sul positivo fatto. Del mercato ne parliamo il 31 agosto“. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi nel corso della conferenza stampa della vigilia della trasferta contro il Bologna. Bisogna ancora trovare la quadra: “Il mio tipo di calcio non esiste. Sono un tecnico aggressivo, voglio vincere le partite, ma devo ricordarmi tutti i giorni chi sono oggi, cioè un allenatore che ha cominciato ‘ieri’. Devo portare la squadra ad esprimere ciò che sono io, ovvero aggressivo. Col Napoli ho visto una ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “A me e alla squadra piace. Cidetti: ‘e si lavora’. Dei primi 50-55? colsi può essere relativamente soddisfatti, ma c’è molto da. Bisogna incrementare delle mancanze sul positivo fatto. Del mercato ne parliamo il 31 agosto“. Lo ha detto il tecnico dell’, Gabrielenel corso della conferenza stampa della vigilia della trasferta contro il Bologna. Bisogna ancora trovare la quadra: “Il mio tipo di calcio non esiste. Sono un tecnico aggressivo, voglio vincere le partite, ma devo ricordarmi tutti i giorni chi sono oggi, cioè un allenatore che ha cominciato ‘ieri’. Devo portare la squadra ad esprimere ciò che sono io, ovvero aggressivo. Colho visto una ...

matteosalvinimi : Un grande portiere protagonista di due scudetti vinti, il primo con l'Hellas Verona e poi con il Napoli. Il mondo d… - sportface2016 : #HellasVerona, #Cioffi: 'Testa bassa e lavorare, col #Napoli siamo stati passivi' - serieApallone : Mercato Verona, visite mediche per il nuovo difensore: L'Hellas Verona di Cioffi si prepara ad ...... leggi di più… - Manuel97__ : RT @jasintimee: In molti hanno parlato della partita del Napoli con Verona, ma in tanti si sono persi questa perla: Henry che esultando per… - STnews365 : Hellas Verona: in arrivo altri due acquisti. Non solo Cabal per la squadra allenata da Cioffi #Calcio… -