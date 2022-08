Hai già visto l' episodio premium di Sandman uscito a sorpesa oggi?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 agosto 2022) Da quandoha debuttato su Netflix, il mondo ha celebrato il ritorno del protagonista emo e la fedeltà con cui il romanzo grafico di Neil Gaiman è stato portato sullo schermo da Allan Heinberg, David S. Goyer e lo stesso Gaiman. Con la prima stagione dello show che copre all'incirca i primi 16 numeri del vasto fumetto in 75 parti, le speranze di vedere il capolavoro labirintico di Gaiman adattato per intero erano alte tra i fan. Lo scorso weekend Netflix ha accidentalmente rivelato che c'era altro(in arrivo - o almeno pronto). Nel fine settimana, sul canale YouTube Still Watching Netlix è stato trasmesso un nuovodi I Like To Watch, format condotto dalle star di RuPaul Katya Zamolodchikova e Trixie Mattel, in cui vengono analizzati gli ultimi film e programmi televisivi pubblicati dal servizio di streaming. ...