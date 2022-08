Gunther | “La WWE mi sta trattando con rispetto | sono libero di essere me stesso”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Dopostato uno dei nomi di punta della scena europea, Walter aveva deciso di firmare con la WWE. Inserito nel roster di NXT UK, era poi diventato il vero Ring General, dominando completamente il roster britannico. Ora è nel roster di Smackdown comeed è in possesso del titolo Intercontinentale. In una recente intervista ha parlato del suo viaggio con la compagnia di Stamford. Le parole di“Sto veramente bene in WWE. Ho firmato con la compagnia nel 2019. A NXT UKstato davvero bene.a quello che ero nelle indipendenti noncambiato.sempre mesempre stato trattato cone mi è sempre stata data l’occasione perme ...

