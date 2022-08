Guerra Russia-Ucraina, raid di Kiev in Crimea con i droni. Mosca: “Attacco con armi chimiche contro nostri soldati e civili”. Metsola: "Putin spietato autocrate" (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattarella: «Conflitto scellerato scuote l’identità dell’Europa». Missili su Mykolaiv e Kharkiv. A due anni dall' avvelenamento di Navalny, Ue chiede rilascio immediato. Guterres (Onu) a Istanbul per supervisionare l’export di cereali Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattarella: «Conflitto scellerato scuote l’identità dell’Europa». Missili su Mykolaiv e Kharkiv. A due anni dall' avvelenamento di Navalny, Ue chiede rilascio immediato. Guterres (Onu) a Istanbul per supervisionare l’export di cereali

