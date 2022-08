Guerra Russia-Ucraina, raid di Kiev in Crimea con i droni. Mosca: “Attacco con armi chimiche contro nostri soldati e civili”. Kiev: era carne in scatola scaduta (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattarella: «Conflitto scellerato scuote l’identità dell’Europa». Missili su Mykolaiv e Kharkiv. A due anni dall'avvelenamento di Navalny, Ue chiede rilascio immediato. Guterres (Onu) a Istanbul per supervisionare l’export di cereali Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattarella: «Conflitto scellerato scuote l’identità dell’Europa». Missili su Mykolaiv e Kharkiv. A due anni dall'avvelenamento di Navalny, Ue chiede rilascio immediato. Guterres (Onu) a Istanbul per supervisionare l’export di cereali

valigiablu : La propaganda del Cremlino sta manipolando la storia per giustificare l’invasione dell’Ucraina - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Raid di droni ucraini in Crimea, attaccato quartier generale Flotta ru… - Corriere : Nella notte i russi bombardano Mykolaiv e Kharkiv. Le forze di Kiev attaccano Melitopol - Genomalieno : RT @RenzoLaBianca: Perché dobbiamo subire gli aumenti per una guerra che non abbiamo voluto,compreso le restrizioni alla Russia? - RenzoLaBianca : Perché dobbiamo subire gli aumenti per una guerra che non abbiamo voluto,compreso le restrizioni alla Russia? -