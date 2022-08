Grande successo per “Masserie sotto le stelle, insieme con la pizzica 2022” (Di venerdì 19 agosto 2022) Castellaneta. Scoprire le bellezze del territorio e riscoprire la preziosità dello stare insieme. Bagno di folla per la 9a edizione di “Masserie sotto le stelle, insieme con la pizzica”, tour segreto organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi). Mercoledì 17 agosto, oltre 300 partecipanti distribuiti in quattro autobus messi a disposizione dall’organizzazione, hanno visitato quattro splendide Masserie site nell’agro di Castellaneta. Quattro veri gioielli, alcuni già noti ai più, altri invece tutti da scoprire. La prima struttura è stata Masseria D’Aprile sita in contrada Zirifico: immersa nella natura, tra terrazza, piscina e vista mozzafiato, rappresenta senza dubbio una ‘vera chicca’ a pochi chilometri dal centro abitato, ad ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 agosto 2022) Castellaneta. Scoprire le bellezze del territorio e riscoprire la preziosità dello stare. Bagno di folla per la 9a edizione di “lecon la”, tour segreto organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi). Mercoledì 17 agosto, oltre 300 partecipanti distribuiti in quattro autobus messi a disposizione dall’organizzazione, hanno visitato quattro splendidesite nell’agro di Castellaneta. Quattro veri gioielli, alcuni già noti ai più, altri invece tutti da scoprire. La prima struttura è stata Masseria D’Aprile sita in contrada Zirifico: immersa nella natura, tra terrazza, piscina e vista mozzafiato, rappresenta senza dubbio una ‘vera chicca’ a pochi chilometri dal centro abitato, ad ...

