Grande Fratello Vip 7, ecco Lady Gaga nel primo promo del reality (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel primo promo ufficiale del Grande Fratello Vip 7, in partenza lunedì 19 settembre su Canale 5, Alfonso Signorini fa il casting a Lady Gaga. C'è addirittura Lady Gaga al casting nel primo promo ufficiale del Grande Fratello Vip 7: la star americana non è l'unica a fare la fila per varcare la mitica porta rossa, con lei ci sono Johnny Depp e Ronaldo e l'immancabile Regina Elisabetta II, tutti, ovviamente, sosia degli originali. Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Lady Gaga fa il provino con Alfonso Signorini, che la chiama: "signora Gaga", la star, ovvero la sua sosia, lo corregge "Lady".

