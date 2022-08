Grand Hotel: anticipazioni sesta puntata di giovedì 25 agosto 2022 (Di venerdì 19 agosto 2022) Grand Hotel Terza e ultima stagione per Grand Hotel. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succede puntata dopo puntata nella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto, Grand Hotel, anticipazioni sesta puntata di giovedì 25 agosto 2022 S3 Ep11 La salute dei defunti - Andres cerca con ogni mezzo di dimostrare la pazzia di Laura, tanto che trova nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio. Nel frattempo Alicia è tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante venga a liberarla per poterlo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 agosto 2022)Terza e ultima stagione per. Come finirà la tormentata storia di Alicia e Julio? Ecco quello che succededoponella serie iberica di Canale 5 che in questa stagione si è arricchita della presenza nel cast di Megan Montaner, indimenticata eroina del Segreto,di25S3 Ep11 La salute dei defunti - Andres cerca con ogni mezzo di dimostrare la pazzia di Laura, tanto che trova nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio. Nel frattempo Alicia è tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante venga a liberarla per poterlo ...

diamiladi : RT @MontagnaDiLibri: A Cortina #UnaMontagnadiLibri presenta in anteprima italiana “Fiamme di pietra”, il romanzo d’amore e amore per la mon… - MontagnaDiLibri : A Cortina #UnaMontagnadiLibri presenta in anteprima italiana “Fiamme di pietra”, il romanzo d’amore e amore per la… - eskaella : RT @heyliz22: Hotel del luna ANJI ASAP GRAND PARTY #AnjiSalvacion @anjisalvacion - LeahD_NYC : RT @heyliz22: Hotel del luna ANJI ASAP GRAND PARTY #AnjiSalvacion @anjisalvacion - heyliz22 : Hotel del luna ANJI ASAP GRAND PARTY #AnjiSalvacion @anjisalvacion -