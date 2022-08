Gli imprenditori di Santa Marinella fanno rete (Di venerdì 19 agosto 2022) Santa Marinella – Il Comune di Santa Marinella e l’assessore alle Attività Produttive, Emanuele Minghella, sostiene tutte la attività commerciali della cittadina che hanno partecipato al Bando Reti d’Impresa, emesso dalla Regione Lazio, che destina 15 milioni di euro ai Comuni laziali ed ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento di quelle realtà imprenditoriali ed economiche su strada. Un bando che permetterà anche la riqualificazione e valorizzazione del territorio attraverso un contributo di 100 mila euro, con cui sarà possibile investire proprio per raggiungere questo obiettivo. Il territorio di Santa Marinella, con il suo grande patrimonio storico, artistico e culturale e che si estende dal Castello di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022)– Il Comune die l’assessore alle Attività Produttive, Emanuele Minghella, sostiene tutte la attività commerciali della cittadina che hanno partecipato al Bando Reti d’Impresa, emesso dalla Regione Lazio, che destina 15 milioni di euro ai Comuni laziali ed ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento di quelle realtàali ed economiche su strada. Un bando che permetterà anche la riqualificazione e valorizzazione del territorio attraverso un contributo di 100 mila euro, con cui sarà possibile investire proprio per raggiungere questo obiettivo. Il territorio di, con il suo grande patrimonio storico, artistico e culturale e che si estende dal Castello di ...

ivanscalfarotto : Un paese o cresce tutto insieme o non cresce. Abbiamo bisogno di imprese più impegnate a creare e retribuire il lav… - checcouno : RT @ThManfredi: Per Meloni, gli imprenditori “stranieri” per aprire un’impresa in Italia dovrebbero versare una fideiussione. Finalmente è… - marcelloscalvi1 : @angeloballabio @ThManfredi Molti ristoranti italiani all’estero sono gestiti dalla criminalità organizzata, quindi… - Mekong66 : @M49liberorso ancora co sta favola.....per loro esistono solo le p.iva e gli pseudo imprenditori de noantri....poi… - InfinitoIsacco : RT @johnnypalomba: Ti spiego gli imprenditori -