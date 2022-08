Gli aiuti interessati al Pakistan impoverito (Di venerdì 19 agosto 2022) Questa potenza nucleare è stretta tra l’influenza (poco benevola) del vicino Afghanistan e una pesante dipendenza economica e finanziaria da Pechino. Adesso la crisi globale, a partire dall’energia, la sta mettendo in ginocchio e il pericolo è che qualcuno approfitti della situazione. Per esempio, l’Arabia Saudita. «Bevete meno tè»: è il singolare appello patriottico lanciato lo scorso giugno dal ministro pachistano per la Pianificazione Ahsan Iqbal. La nazione asiatica è infatti la maggior importatrice al mondo della bevanda, popolare in tutti i ceti sociali. Gli Stati con economie deboli devono però pagare le merci acquistate sui mercati internazionali con le riserve di valuta estera pregiata, come dollari o euro. Il Pakistan le sta rapidamente esaurendo: a fine luglio ne restavano a sufficienza per appena un mese e mezzo. L’idea di rinunciare alle proprie tazze ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Questa potenza nucleare è stretta tra l’influenza (poco benevola) del vicino Afghanistan e una pesante dipendenza economica e finanziaria da Pechino. Adesso la crisi globale, a partire dall’energia, la sta mettendo in ginocchio e il pericolo è che qualcuno approfitti della situazione. Per esempio, l’Arabia Saudita. «Bevete meno tè»: è il singolare appello patriottico lanciato lo scorso giugno dal ministro pachistano per la Pianificazione Ahsan Iqbal. La nazione asiatica è infatti la maggior importatrice al mondo della bevanda, popolare in tutti i ceti sociali. Gli Stati con economie deboli devono però pagare le merci acquistate sui mercati internazionali con le riserve di valuta estera pregiata, come dollari o euro. Ille sta rapidamente esaurendo: a fine luglio ne restavano a sufficienza per appena un mese e mezzo. L’idea di rinunciare alle proprie tazze ...

IronManolis : RT @giovamartinelli: Per la precisione dunque, il nuovo pacchetto di aiuti militari USA a Kiev sarà di 775 milioni di $. Con qualche sorpre… - soniabetz1 : RT @Laura51478782: La Ronzulli non vuole voti dai novax. Toti non vuole i voti dai pro Putin. Ma davvero sono convinti di poter fare una ce… - giovamartinelli : Per la precisione dunque, il nuovo pacchetto di aiuti militari USA a Kiev sarà di 775 milioni di $. Con qualche sor… - blublu51 : @ItaliaViva @matteorenzi Ottimo. Allora giusto per capire ... Abolizione del Reddito di Cittadinanza ( perchè la ge… - valeangelsback : RT @Laura51478782: La Ronzulli non vuole voti dai novax. Toti non vuole i voti dai pro Putin. Ma davvero sono convinti di poter fare una ce… -