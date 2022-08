Giuntoli a lavoro per Navas al Napoli: trovato il compromesso con il PSG (Di venerdì 19 agosto 2022) Con la conclusione degli acquisti di Raspadori e Ndombele, il Napoli di questa stagione inizia a prendere una forma quasi definitiva. L’ultimo tassello per completare il puzzle riguarda il portiere ed in particolar modo l’operazione che potrebbe portare in casa azzurra Keylor Navas. Il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per definire un accordo con il PSG che coinvolga anche la cessione di Fabian Ruiz. FOTO: Getty Images, Navas Accordo Navas-Napoli: le ultime Il centrocampista spagnolo volerebbe in direzione Parigi per soli 20 milioni, ma di contro il club della Torre Eiffel darebbe una mano consistente per quanto concerne l’ingaggio del portiere. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea però che la trattativa è ancora in corso ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Con la conclusione degli acquisti di Raspadori e Ndombele, ildi questa stagione inizia a prendere una forma quasi definitiva. L’ultimo tassello per completare il puzzle riguarda il portiere ed in particolar modo l’operazione che potrebbe portare in casa azzurra Keylor. Il ds Cristianoè aper definire un accordo con il PSG che coinvolga anche la cessione di Fabian Ruiz. FOTO: Getty Images,Accordo: le ultime Il centrocampista spagnolo volerebbe in direzione Parigi per soli 20 milioni, ma di contro il club della Torre Eiffel darebbe una mano consistente per quanto concerne l’ingaggio del portiere. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea però che la trattativa è ancora in corso ...

