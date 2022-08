Giovanna Mezzogiorno si sfoga: “Mi sono separata, basta falsità” (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attrice, che sarà protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Amanda, annuncia la fine del matrimonio con Alessio Frugolo, papà dei suoi due gemelli Leone e Zeno, che oggi hanno 11 anni. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attrice, che sarà protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Amanda, annuncia la fine del matrimonio con Alessio Frugolo, papà dei suoi due gemelli Leone e Zeno, che oggi hanno 11 anni. L'articolo proviene da DireDonna.

suffragettecine : RT @Corriere: Giovanna Mezzogiorno: «Ora basta falsità su di me. Ero ingrassata, e allora?» - zazoomblog : Giovanna Mezzogiorno si sfoga: “Mi sono separata basta falsità” - #Giovanna #Mezzogiorno #sfoga: - Profilo3Marco : RT @Corriere: Giovanna Mezzogiorno: «Ora basta falsità su di me. Ero ingrassata, e allora?» - Corriere : Giovanna Mezzogiorno: «Ora basta falsità su di me. Ero ingrassata, e allora?» - infoitcultura : Giovanna Mezzogiorno: «Mi sono separata da poco. Ora basta con le falsità su di me» -