Giobbe Covatta candidato di Europa Verde-Sinistra italiana | sarà capolista al Senato in Piemonte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) La listacandida. Il comico e scrittore, ambasciatore di Amref e testimonial di Save the Children, correrà comealin. Lo ha annunciato il co-portavoce di, Angelo Bonelli.ha anche alle spalle una lunga militanza proprio con i Verdi, dei quali è stato anche portavoce nazionale. Per lui non è la prima esperienza in politica: nel 2006 è stato eletto alle elezioni comunali di Roma. Nel 2015 è statoal consiglio regionale delle Marche e nel 2016 è statodei Verdi nuovamente alle comunali di Roma (ma la lista non superò lo sbarramento). Il nome ...