Ginnastica | l’Italia risplende agli Europei | rosa infinita | assenze assorbite | Bartolini e Levantesi scaldano E verso le Olimpiadi…

(Di venerdì 19 agosto 2022)ha strabiliato nelle qualificazioni degli2022 diartistica. La nostra Nazionale non era tra le più accreditate della vigilia, poiché mancavano diversi interpreti di lusso: Marco Lodadio e Salvatore Maresca, rispettivamente argento e bronzo iridato, hanno dovuto rinunciare a causa degli infortuni; Carlo Macchini e Thomas Grasso, quarti rispettivamente alla sbarra e al volteggio durante gli ultimi Mondiali, non erano della partita; anche il veterano Ludovico Edalli è rimasto a casa, senza dimenticarsi dell’infortunato Nicolò Mozzato. Il DT Giuseppe Cocciaro ha dovuto costruire una squadra nuova e non così vicina alla formazione tipo, ma il quintetto sceso in pedana a Monaco ha regalato grandi emozioni e ha confezionato una prova impeccabile. Il quarto posto ottenuto nel turno preliminare (248.494 punti) è ...