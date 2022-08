Ginnastica artistica | la Meglio Gioventù siamo noi! L’Italia vince gli Europei juniores | epocale trionfo con la squadra

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lanoi.confeziona una straripante magia e conquista la medaglia d’oro nella gara a squadreagli2022 dimaschile. Dopo l’apoteosi di settimana scorsa tra le donne con le piccole Libellule, il Bel Paese si replica a Monaco con i giovani Leoncini. I nostri under 18 risplendono in maniera stupefacente con 237.395 punti e salgono sul gradino più alto del podio, conquistando una medaglia d’oro ampiamente meritata e frutto di una gara estremamente solida e concreta, naturalmente conseguenza di un lavoro certosino eseguito negli ultimi anni. Il movimento tricolore è estremamente florido e si può ben sperare per il prossimo futuro, anche quando i ragazi del DT Giuseppe Cocciaro passeranno ...