Ginnastica artistica | Europei 2022 | la formazione dell’Italia per la finale a squadre I terzetti degli azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia disputerà ladella gara adi. La nostra Nazionale si è qualificata con il quarto punteggio del turno preliminare e proverà a regalarsi un risultato di lusso in occasio dell’atto conclusivo in programma sabato 20 agosto a Monaco. Gliproveranno a ripetere la prestazione di giovedì al cospetto di grandi formazioni come Gran Bretagna, Turchia, Spagna, Germania, Francia, Svizzera. Il DT Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato laper la sfida. Si punterà in particolar modo sulle parallele di Matteo Levantesi e sul corpo libero di Nicola Levantesi. Grande attesa anche per il volteggio del sardo e di Lorenzo Casali, che si distinguerà anche al quadrato. Agli anelli ...