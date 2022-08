Gigi D' Alessio e Denise Esposito | famoso giornalista rivela | Gli ho detto di lasciarla

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 agosto 2022) Oltre a essere il direttore della rivista Novella 2000, Roberto Alessi è anche un ottimo consigliere a proposito della vita sentimentale delle star. Proprio per questo motivo è stato lui a consigliare cosa fare con la nuova compagna di vita al cantante partenopeoD'. Ecco cosa si sono detti i due.D'è un personaggio divisivo nel mondo della musica commerciale. C'è chi lo ama e ne riconosce anche le qualità dal punto di vista della produzione discografica e chi invece proprio non riesce a sopportare la sua idea di musica portata avanti su territorio nazionale e internazionale. Come molti suoi colleghi, anche D'è appassionato di musica praticamente da sempre. Dopo aver studiato pianoforte sin da piccolo consegue il diploma in conservatorio. Nel frattempo, studia musica ...