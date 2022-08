Giffoni Valle Piana, recuperato il corpo di Palmieri (FOTO) (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato recuperato nella tarda mattinata di oggi in località Curticelle di Giffoni Valle Piana il corpo di Ciro Palmieri, l’uomo scomparso dallo scorso 30 luglio dalla sua abitazione. Come scoperto dalle indagini dei carabinieri, l’uomo è stato ucciso a coltellate dalla moglie e da due figli più grandi, davanti al terzo, appena undicenne. E sono state proprio le loro indicazioni a indicare dove recuperare la salma della povera vittima. Il Comando Vigili del Fuoco Salerno ha inviato la squadra del distaccamento di Giffoni Valle Piana con lo speciale nucleo “speleo Alpino fluviali” e reparti speciali supporto dei fluviali”, che in collaborazione con il personale del CNSAS, hanno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statonella tarda mattinata di oggi in località Curticelle diildi Ciro, l’uomo scomparso dallo scorso 30 luglio dalla sua abitazione. Come scoperto dalle indagini dei carabinieri, l’uomo è stato ucciso a coltellate dalla moglie e da due figli più grandi, davanti al terzo, appena undicenne. E sono state proprio le loro indicazioni a indicare dove recuperare la salma della povera vittima. Il Comando Vigili del Fuoco Salerno ha inviato la squadra del distaccamento dicon lo speciale nucleo “speleo Alpino fluviali” e reparti speciali supporto dei fluviali”, che in collaborazione con il personale del CNSAS, hanno ...

