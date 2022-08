Gianni Morandi festeggia un tenero anniversario con Anna | dolcissima la dedica a sua moglie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 agosto 2022) Chissà sel’aveva immaginata una carriera così lunga ai tempi dei musicarelli e chissà se aveva immaginato che il suo amore perDan sarebbe durato così tanto, per sempre. Oggi la coppia28 anni insieme. Il 19 agosto è la loro data speciale, il giorno in cui hanno scelto di unire le loro strade. Tante volteha raccontato della sua storia con lae ogni volta si riscopre più innamorato di prima. La sua dichiarazione d’amore di oggi perè ancora più dolce e racconta proprio di un legame che è capace di diventare sempre più forte. L’amore non è una cosa da ragazzini, è per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di scegliere la persona giusta. La ...